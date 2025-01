Großeinsatz nach Unfall an Hamburger Kreuzung – Polizei hat erste Vermutung

Ein Verkehrsunfall in Wandsbek hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Zwei Autos waren an einer großen Kreuzung miteinander kollidiert. Es gab zwei Verletzte. Zur Ursache hat die Polizei eine erste Vermutung.

Zu dem Unfall kam es gegen 8.10 Uhr an der Wandsbeker Marktstraße bei der Robert-Schumann-Brücke. Auf der dortigen Kreuzung waren laut Polizei ein Mercedes und ein VW miteinander kollidiert. Der VW wurde bei dem Crash dermaßen verformt, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Die Feuerwehr befreite einen verletzten Insassen aus dem Fahrzeug. Auch der Mercedes-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt.

Feuerwehr befreit Person aus Auto – zwei Verletzte in Klinik

Beide Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen im Anschluss in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Bereich um die Unfallstelle weiträumig ab. Dadurch kam es zu Behinderungen in Richtung Robert-Schumann-Brücke sowie Richtung Ahrensburger Straße und Eilbek. Laut Polizei soll einer der Fahrer eine rote Ampel überfahren haben und den schweren Unfall dadurch verursacht haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.