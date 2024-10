Rote Ampel ignoriert: Drei Verletzte bei Kreuzungs-Crash

In Schnelsen sind am Montagabend bei einer Unfall zwei Pkw kollidiert. Einer der Fahrer hatte eine Rot zeigende Ampel ignoriert.

Insgesamt drei Menschen sind am Montagabend bei einem Unfall in Schnelsen leicht verletzt worden: An der Kreuzung des Schleswiger Damms mit der Auffahrt zur A7 kollidierten gegen 18.20 Uhr zwei Pkw, nachdem einer der Fahrer eine für ihn rot zeigende Ampel ignoriert hatte, so der Lagedienst der Polizei.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, der Verkehrsunfallsdienst der Polizei übernahm die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls. (mp)