Unglaubliche Spende am Hamburger Hauptbahnhof. Dort, wo die Helfer des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen, hat ein unbekannter Mann am Donnerstag einen Umschlag abgegeben. Darin war jede Menge Geld – und ein Zettel mit einer ziemlich kuriosen Botschaft.



„Der Mann hatte es offenbar eilig und wollte den Umschlag einfach nur rasch loswerden. Dann verschwand er in der Menschenmenge der Wandelhalle“, sagt eine Zeugin.



