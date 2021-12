Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Langenhorn zu einem verheerenden Feuer. Das Einfamilienhaus einer fünfköpfigen Familie geriet in Brand. Gegen 2.40 Uhr wurden die Bewohner gerade noch rechtzeitig durch Rauchmelder geweckt – bevor die Flammen das Haus komplett zerstörten.

Die Familie mit zwei zwölfjährigen und einem 14-jährigen Kind konnte gerade noch rechtzeitig das Haus im Dreyerpfad verlassen, berichtete die Hamburger Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand und Flammen schossen aus mehreren Fenstern und dem Dach.

Feuer in Langenhorn: Haus brennt komplett aus

Rettungskräfte kümmerten sich um die Familie. Der Vater und sein zwölfjähriger Sohn klagten über Atembeschwerden und wurden nach einer ersten Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen und dem Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Drehleiter der Feuerwehr wurde in Stellung gebracht, um besser an den Brandherd im Dach heranzukommen. Dazu mussten nach Angaben eines Reporters vor Ort zwei Bäume gefällt werden. Mit mehreren Löschrohren im Innen- und Außeneinsatz brachten die Einsatzkräfte das Feuer schließlich nach drei Stunden unter Kontrolle. Zeitweise bestand die Gefahr, dass die Flammen auf das Nachbarhaus übergreifen, welches mithilfe eines Anbaus verbunden ist. Der Zug der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf verhinderte dies jedoch erfolgreich.

Feuer in Langenhorn: Familie kann sich in Sicherheit bringen

Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war, dauerten die Nachlöscharbeiten noch weiter an. Das betroffene Einfamlienhaus brannte komplett aus und ist erstmal nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam zunächst bei Nachbarn und Verwandten unter. Die Ursache für den Brand ist noch vollkommen unklar. (aba)