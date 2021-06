Riesige Rauchwolke über Hamburg: Betrieb in Flammen – Klebestoffe brennen

Stellingen –

Großeinsatz in Hamburg: In einem Betrieb eines Autozulieferers an der Reichsbahnstraße ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen – eine riesige Rauchwolke lag über Stellingen.

Der Qualm zog über den Eidelstedter Bahnhof in den Himmel. Der Bahnhof wurde von Zügen daraufhin nicht mehr angefahren – deren Fahrer wurden angewiesen, einfach durchzufahren.

Betroffen waren Züge der S21, der S3 und des Regionalverkehrs. „Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen ist eingerichtet“, twitterte die S-Bahn Hamburg am Freitagmittag.

Anwohner in den Stadtteilen Eidelstedt, Lurup und Niendorf sowie in Halstenbek und Krupunder (Kreis Pinneberg) wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Flammen in Hamburger Betrieb: Feuerwehr im Großeinsatz

Die alarmierte Feuerwehr erhöhte ihr Kräfteaufkommen schon bei der Anfahrt. Sonderfahrzeuge wurden hinzu geordert, etwa 75 Retter waren in der Spitze im Einsatz: Mit mehreren Rohren bekämpften sie die Flammen innerhalb des Gebäudekomplexes; ein Rührwerk, in dem vor allem Klebestoffe hergestellt werden.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Um 14 Uhr, als die Flammen gelöscht waren, übernahm die Hamburger Polizei ihre Arbeit. Später fuhren dann auch die S-Bahnen wieder. (dg)