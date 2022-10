Riesige Cannabis-Plantage in Hamburg entdeckt – zwei Festnahmen bei Razzia

Was für ein Fund: Die Polizei in Hamburg hat am Dienstagmorgen auf einem Gelände in Hamburg-Moorburg eine riesige Cannabisplantage entdeckt. Am Nachmittag folgte dann eine Razzia – und zwei Festnahmen.

Auf einem Gelände von 400 Quadratmetern hat die Polizei am Dienstagmorgen gegen 8.28 Uhr eine Plantage mit etwa 400 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Der Bereich beim Moorburger Elbdeich gehört der HPA. Die Polizei bekam den Tipp von einem Zeugen, sagte ein Sprecher gegenüber der MOPO.

Hamburg: Polizei findet Cannabis-Plantage auf HPA-Gelände

Es konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Am Nachmittag folgte dann eine große Razzia: Schwerbewaffnete Polizisten und das LKA stürmten ein Haus am Moorburger Elbdeich. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten etliche Beweise sicher. Im Haus wurden Waffen wie ein Gewehr, ein Speer und eine Machete gefunden. Die Cannabis-Pflanzen wurden konfisziert.

Während die Polizeikräfte ihrer Arbeit nachgingen, kamen die beiden Bewohner und mutmaßlichen Plantagenbesitzer nacheinander angeradelt. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.