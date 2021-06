Richtiger Riecher: Polizei kontrolliert Auto – und findet abgepacktes Gras

Neustadt –

Hamburger Polizisten haben am Montag den „richtigen Riecher“ bewiesen: Sie hielten am Axel-Springer-Platz einen VW Golf an, aus dem es sehr verdächtig roch. Im Inneren des Autos wurden die Beamten fündig.

Der Mann (24) am Lenkrad und sein Beifahrer sollen nur sehr widerwillig den Anweisungen der Polizei Folge geleistet haben. Trotzdem: Eine Drogenschnelltest verlief beim Fahrer positiv, ihm wurde eine Blutprobe abgekommen. Dabei hatten sie mehr als 1400 Euro in bar, zwei Handys und ein Beutel Marihuana. Alles wurde beschlagnahmt, genau wie das Auto selbst.

Hamburg: Polizei kontrolliert Auto – und findet abgepacktes Gras

Die nähere Untersuchung des Wagens – abgesegnet durch einen Beschluss der Staatsanwaltschaft – ergab weitere Treffer: So fanden die Beamten mehrere Taschen, in denen insgesamt 1,4 Kilogramm Marihuana verstaut waren.

In den Wohnungen der mutmaßlichen Drogendealer in Lokstedt und Eimsbüttel wurden keine weiteren, signifikanten Beweise sichergestellt. Die beiden Männer kamen in U-Haft. Das Rauschgiftdezernat ermittelt. (dg)