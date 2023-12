Rettungswagen in Blaulicht-Konvois durch Hamburg – was ist da los?

Mehrere Rettungswagen hintereinander. Blaulicht-Konvois in Richtung Hamburger City. Am Sonntagmorgen blieben Passanten verdutzt stehen, Autofahrer waren beunruhigt. Was war da los?

„Gibt es in Hamburg aktuell eine Großlage für den Rettungsdienst?“ und „Irgendwas ist hier los, Terroralarm?“ – das waren nur zwei der vielen Anrufe, die den MOPO-Reporter am Sonntagmittag erreichten. Er fragte sofort bei der Feuerwehr nach.

Blaulicht-Konvois sorgen für Aufregung in Hamburg

Von dort gab es sofort Entwarnung: Die Hilfsorganisationen hatten eine größere Übung in Hamburg abgehalten. Die Medizinische Task Force (MTF) hatte einen Einsatz geübt, der sich mit der Logistik für Verlegungen von vielen Patienten zu einem Sammelplatz in den Messehallen beschäftigt, um für die Fußball-Europameisterschaft in Hamburg gewappnet zu sein.

Daran nehmen laut Norbert Maaß von den Johannitern in Hamburg, viele Fahrzeuge von Hilfsorganisationen teil: insgesamt 180 Einsatzkräfte mit 37 Fahrzeugen. Ziel der vom Bundesministerium für Inneres und Heimat (BMI) geförderten EUROMED-Übung ist es, die schnelle Einsatzbereitschaft zwischen den Bundesländern sicherzustellen.