Trotz Metaldetektoren: Mann wird in Hamburger Restaurant mit Messer verletzt

In einem Restaurant am Überseering (Winterhude) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann mit einem Messer schwerer am Hals verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei wurde um kurz vor 3 Uhr zum „Cadir“ gerufen, einem Restaurant beziehungsweise Eventsaal in der City Nord. Mehrere Gäste hatten über den Notruf über die besagte Auseinandersetzung berichtet. Diverse Peterwagen wurden daraufhin nach Winterhude entsandt.

Messer-Angriff in der City Nord: Opfer war ansprechbar

Die Situation vor Ort: für die Beamten undurchsichtig. Angetroffen wurde ein junger Mann im weißen Hemd, das im teils von Blut durchtränkt war. Es lief seinen Hals hinunter, wo er von einem Messer getroffen worden war. Trotz der potenziell lebensgefährlichen Stelle war der Mann ansprechbar.

Rettungskräfte versorgten ihn und setzten ihn in einen Rollstuhl. Anschließend ging es auf eine Trage und in einen Rettungswagen. Laut Feuerwehr bestand keine Lebensgefahr, offenbar hatte der Mann Glück und die Klinge drang nicht in den Hals ein, sondern streifte diesen nur.

Die Polizei konnte ersten Informationen zufolge keinen mutmaßlichen Täter festnehmen. Vermutlich war der schon vor Eintreffen der Beamten geflüchtet. Die Aussagen mehrerer Zeugen wurden aufgenommen, die Kripo übernahm die Ermittlungen am Tatort.

Eine weitere Frage bleibt für die Polizei zu beantworten: Wie wurde die Tatwaffe – höchstwahrscheinlich ein Messer – in die Location geschmuggelt? Am Eingang des Restaurants sind nämlich Metaldetektoren aufgestellt. Möglicherweise wurde bei der Tat ein Messer der Location benutzt. Die Ermittlungen dauern an. (dg/röer)