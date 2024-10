Viermal so viele Menschen wie angemeldet kamen am Montagabend zur Pro-Palästina-Demo am Hamburger Hauptbahnhof. Zeitweise erschwerten die Teilnehmer Reisenden den Zugang zum Bahnhof. Für die Polizei waren es zu viele Demonstranten, sie forderte Verstärkung an. Es gab mehrere Festnahmen – und auch einen Angriff auf einen Pressevertreter.

Für die Demonstration unter dem Motto „Ereignisse in Gaza“ am Hauptbahnhof waren 25 Teilnehmer angemeldet. Allerdings erschienen am Dienstagabend deutlich mehr, als von der Polizei erwartet. Mehr als 120 Menschen standen vor dem Hauptbahnhof und wollten mit ihrer Versammlung auf die Ereignisse in Gaza aufmerksam machen.

Palästina-Demo: Polizei muss Verstärkung anfordern