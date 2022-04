Rentner fährt mit Auto gegen Renault: Frau und Hunde eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall in Rahlstedt: Ein 83 Jahre alter Mann kollidierte mit seinem BMW am Freitag mit gleich zwei Fahrzeugen. Eine Renault-Fahrerin und ihre Hunde wurden in ihrem Wagen eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich vor einem Parkplatz an der Hermann-Balk-Straße: Der Renault der Frau wurde zwischen einer Betonmauer und dem BMW eingequetscht. Zuvor hatte der Rentner mit seinem Fahrzeug noch einen geparkten Peugeot touchiert.

Hamburg: Rentner baut Unfall – Frau und Hunde eingeklemmt

Kräfte der Feuerwehr setzten den silbernen BMW-Kombi zurück und öffneten die demolierte Fahrertür des Renault mit einem hydraulischen Spreizer. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.

Die Polizei sperrte die Straße, später übernahm der Verkehrsunfalldienst. Es wurden Zeugen befragt, zu einem größeren Stau kam es nicht.

Die Frau und ihre zwei Hunde waren in dem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten sie.

Laut Angaben der Polizei wurde der Führerschein des 83-Jährigen vorläufig beschlagnahmt. Er muss nun seine Fahrtüchtigkeit beweisen. (röer/dg)