Reizgas? Vier Menschen klagen über Atemnot – „Kaufland“ evakuiert

Die „Kaufland“-Filiale an der Marktpassage in Neugraben-Fischbek ist am Samstagnachmittag kurzzeitig geräumt worden. Der Grund: Kunden hatten Brandgeruch wahrgenommen.

Um kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Anrufer sprachen davon, dass es in dem Supermarkt nach Gas riechen würde, sie vermuteten ein Feuer. Neben einem Löschzug wurde daraufhin auch der Umweltdienst entsandt.

Zwei Schwangere kommen ins Krankenhaus

Letzterer nahm Messungen in der Filiale vor, nachdem diese evakuiert worden. Das Ergebnis: kein Ergebnis; es sei nichts Auffälliges festgestellt worden, sagte ein Sprecher. Was den Geruch auslöste, konnte zunächst nicht definiert werden. Möglich scheint, dass innerhalb des Gebäudes mit Reizgas gesprüht wurde.

Die Feuerwehr versorgte vier Menschen, die über Atemnot klagten, darunter zwei Schwangere, die vorsorglich in ein Krankenhaus kamen. Anschließend übernahm die Polizei. Nach rund 90 Minuten konnten Kunden die „Kaufland“-Filiale wieder betreten. (dg)