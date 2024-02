Reifenplatzer bei Landung! Großalarm am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel ist es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Einer Eurowings-Maschine platzte beim Aufsetzen auf dem Rollfeld ein Reifen. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

Der Vorfall ereignete sich nach MOPO-Informationen gegen 15.20 Uhr. Bei dem mit rund 168 Passagieren besetzten Airbus A320 platzte beim Touchdown einer der hinteren Reifen. Die Piloten konnten den Ruck, der durch die Maschine ging, durch Gegensteuern auffangen.

Kein Passagier verletzt – Flugverkehr unterbrochen

Ersten Informationen zufolge kam die Maschine danach auf dem Rollfeld zum Stehen. Die Flughafenfeuerwehr rückte an. Die Passagiere wurden evakuiert, alle kamen mit dem Schrecken davon. Da die Maschine das Rollfeld blockierte, wurde der Flugverkehr zwischenzeitlich unterbrochen.