Razzien in Hamburg: Illegale Prostitution in Hamburger Kulturverein aufgedeckt

Der Stadtteil Harburg ist bekannt für kriminelle Geschäfte in Kneipen, Bars und Kulturvereinen. Immer wieder wurden dort in der Vergangenheit bei Durchsuchungen Drogen, Waffen, große Geldbeträge und nicht zugelassene Glücksspielautomaten sichergestellt. Am Samstag deckten Polizisten nun ein illegales Bordell in einem Kulturverein auf.

Laut Polizei waren rund 20 Beamte zusammen mit Mitarbeitern des Bezirksamts von 20.30 bis ein Uhr nachts unterwegs, um verschiedene Lokalitäten und Kulturvereine zu kontrollieren. Schon beim ersten Objekt, einem Verein an der Wilstorfer Straße, wurde man fündig. Hier wurden gleich drei illegal aufgestellte Glücksspielautomaten sichergestellt.

Einhandmesser und AMG-Mercedes sichergestellt

Als die Beamten kurz darauf in einem weiteren Kulturverein an der Straße Großer Schippsee vorstellig wurden und die dort anwesenden Personen überprüften, erwischten sie einen Mann, der ein Einhandmesser bei sich hatte. Die Waffe wurde sichergestellt. Ein weiteres Lokal in der Neuen Straße blieb unbeanstandet. Allerdings wurde ein vor dem Laden stehender, teurer AMG-Mercedes sichergestellt. Das Fahrzeug war schon seit Längerem zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzien in Harburg: So läuft das Geschäft mit den Drogen in Kulturvereinen und Bars

Weiter ging es zu zwei Kulturvereinen in der Bärerstraße. Diese wurden zeitgleich durchsucht. Auch hier entdeckten die Polizisten insgesamt drei illegale Spielautomaten und stellten sie sicher. Zwei Gäste wurden wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts verhaftet. Ein weiterer Besucher hatte mehr als 6000 Euro Bargeld bei sich. Weil er dazu keine schlüssigen Angaben machen konnte, wurde das Geld sichergestellt.

Frauen gingen mutmaßlich der Prostitution in Kulturverein nach

Kurz nach Mitternacht wurden die Polizisten und Bezirksamtsmitarbeiter in einem albanischen Kulturverein an der Nöldekestraße vorstellig. Hier trafen die Beamten auf zwei teils leichtbekleidete Frauen, die dort offenbar der Prostitution nachgingen. Eine von ihnen soll sich illegal in Deutschland aufhalten. Beide Frauen kamen auf die Wache. Ungewöhnlich für einen Kulturverein: In einem der Räume war auch ein Jacuzzi-Pool aufgestellt. Der Laden wurde behördlich geschlossen.