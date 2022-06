Razzien in Hamburg: Polizei stürmt mehrere Shisha-Bars

Polizei, Bezirksamt und der Zoll haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Shisha-Bars in Eilbek überprüft und dabei viele Verstöße festgestellt. Wegen Drogen, illegaler Spielautomaten und unversteuerten Tabaks wurden zahlreiche Strafanzeigen gefertigt.

Die Wandsbeker Chausse wird auch scherzhaft Shisha-Boulevard genannt. Auf den rund drei Kilometern zwischen der Lübecker Straße und der Wandsbeker Marktstraße hatten sich im Laufe der letzten Jahre fast 20 Shisha-Bars angesiedelt. Immer wieder kam hier zu Polizeieinsätzen. Die Beamten rückten häufig wegen Gewalttaten an oder führten Razzien durch.

Hamburg: Vier Shisha-Bars in Eilbek durchsucht

In der Nacht zu Sonntag nahmen Beamte von Polizei, Zoll und Bezirksamt vier Läden in der Straße genauer unter die Lupe. Wie bei den Razzien zuvor wurden sie auch hier wieder fündig. In der „Smoky Terrace“ war die Kohlenmonoxid-Belastung so hoch, dass die CO 2 -Warner der Beamten anschlugen. Die Feuerwehr rückte an.

Als der Laden belüftet war, wurde er durchsucht. Der Zoll stellte größere Mengen offenbar unversteuerten Tabaks sicher. Ein paar Häuser weiter in der Shisha Bar „Cafe-Lounge“ fanden die Beamten laut Polizei mehrere Gramm Drogen und zwei offenbar illegale Glückspielautomaten. Alles wurde sichergestellt.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Weiter ging es zum „Maradora“. Hier wurden laut einem Polizeisprecher sechs Anzeigen gefertigt. Neben illegaler Arbeitsaufnahme gab es eine Anzeige wegen Glückspiels. Außerdem fanden die Beamten Drogen und trafen um Mitternacht einen Jugendlichen an.

Drogen, Glückspielautomaten und unversteuerter Tabak sichergestellt

Am Ende der Durchsuchungs-Serie wurden die Polizisten auch im „Highway“ vorstellig. Hier dauern die Ermittlungen zu den festgestellten Verstößen noch an.