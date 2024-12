Razzia in Hamburg: Polizei findet Goldbarren im Wert von über 30.000 Euro

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei drei Harburger Lokale durchsucht. Es wurde illegales Glücksspiel vermutet. Statt Daddelautomaten fand die Polizei Gold im Wert von rund 32.000 Euro, mehrere tausend Euro Bargeld und mehrere per Haftbefehl gesuchte Männer.

Den ungewöhnlichen Fund machten die Beamten, die den Einsatz gemeinsam mit dem Ordnungsamt durchführten, bei einem Mann (34) in der „Harburger Lounge“ am Krummholzberg. Der Mann hatte vier 100-Gramm-Goldbarren sowie mehr als 8000 Euro Bargeld bei sich. Die Herkunft des Vermögens? Unklar. Die Beamten beschlagnahmten Geld und Gold. Der Verdacht: Geldwäsche, so die Polizei Hamburg.

Offene Haftbefehle und Ordnungswidrigkeiten in den anderen Kneipen

Auch in den anderen Lokalen wurden die Beamten fündig. In einem Laden an der Winsener Straße wurden drei Männer angetroffen, gegen die offene Haftbefehle bestanden. Gegen Zahlung der geforderten Geldsummen blieben die Männer auf freiem Fuß.

Im dritten Lokal an der Eddelbüttelstraße wurden von den Bezirksamtsmitarbeitern mehrere bau- und gaststättenrechtliche Verstöße festgestellt, die nun als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. (apa)