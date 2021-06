Razzia in Hamburg: SEK stürmt Wohnungen im Nobelviertel – Festnahmen!

Rotherbaum/Hoheluft-West –

Drogenrazzia in guter Gegend: In Rotherbaum und Hoheluft-West stürmten Beamte des Hamburger Spezialeinatzkommandos (SEK) am Mittwochfrüh zwei Wohnungen. Ermittler des Rauschgiftdezernats vollstreckten dort Haftbefehle gegen zwei Männer (52/54). Sie wurden ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

Wie die Polizeipressestelle mitteilte, besteht der Verdacht, dass die Männer im größeren Stil über einen längeren Zeitraum mit Drogen gehandelt haben. Dabei soll es sich nach MOPO-Informationen um Kokain, Marihuana und Ecstasy handeln.

Ob die Männer aus ihren Wohnungen an der Rappstraße und der Gärtnerstraße heraus gedealt haben, ist bislang unbekannt.