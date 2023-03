Razzien in vier Hamburger Stadtteilen: Bundespolizei sprengt Schleuserbande

Am frühen Donnerstagmorgen haben Bundespolizisten Wohnungen in Billstedt, Eimsbüttel, Horn, Steilshoop und eine in Berlin gestürmt. Vorausgegangen waren Ermittlungen gegen eine Personengruppe, die Ausländer in die Bundesrepublik eingeschleust haben soll.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei Frankfurt am Main laufe dort ein Verfahren gegen mehrere Personen. Sie sollen gemeinsam Menschen in die Bundesrepublik eingeschleust haben. Erlassene Durchsuchungsbeschlüsse wurden seit 6 Uhr vollstreckt.

Sechs Wohnungen in Hamburg durchsucht

Wie der Sprecher weiterhin bekannt gab, dauern die Durchsuchungen am Vormittag noch an. Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben. Näheres zum Sachverhalt wolle man nach Abschluss der Durchsuchungen bekanntgeben.