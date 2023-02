Mit drei Streifenwagen und Personal aus dem Gesundheitsamt hat die Polizei am Sonntagnachmittag ein Vereinslokal in Borgfelde kontrolliert – und wurde prompt fündig.

Es handelte sich um eine Kontrolle der Corona-Verordnung, bestätigte die Polizei der MOPO. Die Beamten waren auf das Lokal nur für Vereinsmitglieder aufmerksam geworden, am Sonntag gegen 16.30 Uhr griffen sie zu.