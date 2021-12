Fahnder des Drogendezernats haben am Dienstagmorgen ein Gebäude in Cranz durchsucht. Hier fanden sie eine Marihuanaplantage, die der Sohn im Haus seiner Eltern angebaut hatte. Polizisten des LKA waren dem Spross durch Hinweise auf die Schliche gekommen.

Gegen 8.20 Uhr fahren Zivilfahrzeuge und ein Polizeibus an einem Haus am Estedeich vor. Die Beamten klopfen an der Eingangstür. Als ihnen geöffnet wird, präsentierten sie einen Durchsuchungsbeschluss und betraten das Haus.

Hamburg: Sohn züchtete Marihuana im Haus seiner Eltern

Hier, im Dachgeschoss, fanden sie abgebautes Equipment und eine professionelle Belüftungsanlage für eine Marihuanaplantage. Dazu geringe Mengen Drogen. Alles wurde abgebaut und beschlagnahmt. Offenbar hatte der Sohn (35) die Drogen im Haus seiner Eltern angebaut. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.