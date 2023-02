Was macht man, wenn die Polizei plötzlich auf der Matte steht und man jede Menge Drogen in der Wohnung hat? Eine Frau auf St. Pauli hat eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen – aber eine Sache nicht bedacht.

Drogenfahnder der Polizei haben am frühen Dienstagmorgen ein Wohnhaus an der Talstraße (St. Pauli) gestürmt. Ihnen lagen Erkenntnisse darüber vor, dass aus zwei Wohnungen heraus in großem Stil gedealt worden sein soll.

Fahnder hatten zuvor tage- und nächtelang auf der Lauer gelegen, um zu ermitteln, wie und in welchen Mengen Drogen in das Haus gelangten und von dort verteilt wurden.

Razzia gingen längere Ermittlungen voraus

Hauptverdächtig: ein 29-Jähriger, der Zugänge zu beiden Wohnungen hatte. Als die Polizei genügend Erkenntnisse dazu gesammelt hatte, dass er offenbar im größeren Stil mit Drogen handelt, wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss beantragt.

Die drogenfahnder kletterten über Zäune um die aus dem Fenster geworfene Tasche zu sichern. BlaulichtNews Die Drogenfahnder kletterten über den Zaun, um die aus dem Fenster geworfene Tasche zu sichern.

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr schlugen die Fahnder dann zu. Mehrere Beamten in Zivil stürmten die beiden Wohnungen. Polizisten, die den Einsatz vor dem Haus absicherten, beobachteten, wie eine Frau ein Fenster öffnete und eine Tasche herauswarf. Die Beamten kletterten über einen Zaun, um sie sicherzustellen.

Luftgewehr und mutmaßliches Dealgeld sichergestellt

In der Tasche fanden sie mehrere Beutel mit Marihuana. Wie die MOPO erfuhr, soll die Menge im Kilobereich liegen. In der Wohnung wurden eine Feinwaage, etwa 200 Euro Bargeld und ein Luftgewehr gefunden. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde in einer der Wohnungen angetroffen und festgenommen. Er kam vor den Haftrichter.

Auch seine Freundin, die die Drogen aus dem Fenster geworfen hatte, wurde verhaftet und zum Revier gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.