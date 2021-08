Rauchwolke über Lokstedt: Mercedes in Flammen: Rentnerpaar kann sich retten

Lokstedt –

Feuerwehreinsatz in Lokstedt: An der Kollaustraße stand am Sonnabendvormittag gegen 10.25 Uhr eine teure Mercedes Limousine in Flammen. Die Qualmwolke war weithin sichtbar, die Kollaustraße wurde von der Polizei gesperrt.

Die Insassen des Mercedes, nach Informationen eines Reporters vor Ort ein Rentnerpaar, war auf der Kollaustraße unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schossen. Der Fahrer schafft es noch, den teuren Wagen an der Einmündung zum Nedderfeld anzuhalten und sich samt seiner Frau in Sicherheit zu bringen. Dann wählter er den Notruf der Feuerwehr.

Hamburg: Brennender Mercedes hat Totalschaden

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand nicht nur der Motorraum des Autos bereits in Flammen, sondern das Feuer hatte sich auch schon auf den Innenraum der Limousine ausgebreitet. Die Feuerwehrmänner erstickten die Flammen, konnten den Mercedes aber nicht retten. Ein technischer Defekt wird als Brandursache vermutet.