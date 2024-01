Rauchwolke über Billstedt – Pkw in Parkhaus von Einkaufszentrum in Flammen

Ein brennender Pkw in einem Parkhaus in Billstedt hat am Samstagmittag die Feuerwehr in Atem gehalten. Über dem Einkaufszentrum stand eine Rauchwolke. Die Shoppingmeile wurde teilweise geräumt.

Zu dem Brand kam es laut Feuerwehr gegen 11.40 Uhr. Aus dem Parkhaus des Billstedt-Center wurde starker Qualm gemeldet, im Einkaufszentrum sprangen Rauchmelder und die Sprinkleranlage an.

Bereiche des Einkaufszentrum geräumt

In einer der Ebenen im Parkhaus hatte es im Motorraum eines Autos gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Bereiche des Einkaufszentrums wurden vorsorglich geräumt, Verletzte gab es nicht.