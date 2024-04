Großalarm: Rauchsäule über Hamburg – Warnung an die Bevölkerung

Großeinsatz der Feuerwehr in Poppenbüttel: In der Tiefgarage eines Wohnhauses bricht am Donnerstag ein Autobrand aus – eine große Rauchsäule steht plötzlich über dem Stadtteil. Mehrere Menschen werden in einem Supermarkt in Sicherheit gebracht, Anwohner erhalten per App eine Warnung. Und zwei Retter werden verletzt.

Informationen der Feuerwehr zufolge seien die Einsatzkräfte gegen 15.05 Uhr zu einem Haus an der Straße Sonnenhöhe gerufen worden. Von dort hatten Bewohner einen Brand in der Tiefgarage gemeldet. Ein Auto sei in Flammen aufgegangen, acht weitere hätten dort gestanden. Schon auf der Anfahrt war eine große Rauchsäule zu sehen. Der Einsatzleiter forderte sofort Verstärkung an.

Poppenbüttel: Starke Rauchentwicklung – Häuser evakuiert

Drei Löschzüge waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Wohnhaus evakuiert werden. Insgesamt 18 Personen aus umliegenden Gebäuden wurden in einem nah gelegenen Café in einem Edeka-Supermarkt in Sicherheit gebracht. Die Bewohner wurden von Sanitätern und einem Notarzt auf Verletzungen gesichtet und betreut. Einige hatten einen Schock.

Der Brand hatte Folgen auch für den Verkehr: Auf dem Ring 3, der nahe der Einsatzstelle liegt, kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen.

MOPO

Auch die WarnApps „Nina“ und „Katwarn“ lösten aus: „Rauchgase eines Brandes können Sie im Bereich Hamburg-Poppenbüttel gefährden. Die Rauchwolke zieht in Richtung Nord / Osten“, heißt es in der amtlichen Warnung. Auch Sasel sei betroffen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zwei Feuerwehrmänner verletzt

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Verwinkelung der Gänge zur Tiefgarage schwierig. Zwei Feuerwehrmänner erlitten bei dem Einsatz Kreislaufprobleme. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Rund 50 Retter waren im Einsatz.