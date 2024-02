Rauchentwicklung: Hunderte Haushalte in Hamburg ohne Strom

Größerer Einsatz in Bramfeld: Die Netzstation vor einem Wohnhaus an der Straße Lohkoppel ist am Sonntag beschädigt worden. Die Folge: Hunderte Haushalte beziehen aktuell keinen Strom.

Um kurz nach 8 Uhr kam es zum dem Stromausfall. Da sei die besagte Station auch im System aufgefallen, sagte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg der MOPO. „Sie wurde vorsorglich vom Netz genommen, um sich danach auch den Schaden anschauen zu können.“

308 Haushalte und sieben Betriebe betroffen

Weil aber Rauch aus der Station kam, wurde zunächst die Feuerwehr gerufen. Die Retter inspizierten den Schaden und stellten fest, dass es nicht zu einem Brand, aber einer Art Kurzschluss gekommen war: In die Station war Wasser eingelaufen.

Stromnetz Hamburg rechnet, dass der Schaden bis zum Mittag behoben und die Station wieder ans Netz gespeist werden kann. Solange müssen 308 Haushalte und sieben Gewerbebetriebe ohne Strom auskommen. (dg)