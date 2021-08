Rauchender Lkw sorgt für Aufregung an der Kollau

Starke Rauchentwicklung an einem Lkw an der Kollaustraße rief am Donnerstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan. Vor Ort konnten die Beamten allerdings schnell Entwarnung geben.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und zwei freiwilligen Feuerwehren eilten gegen 10:20 Uhr zum Ort des Geschehens

Heiße Lkw-Bremse sorgt für starken Rauch

Offenbar sorgte eine heiß gelaufene Bremse wegen eines technischen Defekts für den Rauch. Die Einsatzkräfte kühlten die Bremse mit einem Strahlrohr. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Kollaustraße teilweise gesperrt. (mp)