Brutal: Senior und Stieftochter von Einbrechern überfallen

Sie kamen in der Nacht und wollten Geld: Zwei maskierte Männer sind in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus in Bergedorf eingedrungen. Der 78-jährige Bewohner und seine Stieftochter (32) wurden überfallen, gefesselt und ausgeraubt – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Um 2.26 Uhr wurde der alte Mann von einem lauten Klirren geweckt. Die Glastür im Erdgeschoss seines Hauses war eingeschlagen worden. Kurze Zeit später standen zwei maskierte Männer vor dem verschreckten Mann.

Bergedorf: Einbrecher zwingen Bewohner, seinen Tresor zu öffnen

Die Unbekannten bedrohten den 78-Jährigen, schlugen ihn zu Boden und forderten Geld. Anschließend zwangen sie den Mann, seinen Tresor zu öffnen. Sie entnahmen eine unbekannte Summe an Geld und Wertsachen. Dann entkamen sie unerkannt.

Der alte Mann und seine Stieftochter (32), die ebenfalls in dem Haus wohnt, wurden während des Überfalls mit gefundenen Utensilien gefesselt. Der 78-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo er zunächst auch stationär aufgenommen wurde. Beide stehen unter Schock – noch in der Nacht hat auch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes die Betreuung übernommen.

Nach brutalem Überfall: Hamburger Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die beiden Täter können bislang wie folgt beschrieben werden: Sie sind etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Laut Polizeiangaben sprachen sie „mit einem osteuropäischen Akzent“.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden. (mp)