Raubüberfall auf Mann in Hamburger Park – Opfer schwer verletzt

In einer Grünanlage in Borgfelde, unweit des Bahnhofs Berliner Tor, ist am Donnerstagabend ein Mann bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter.

Laut Polizei trug sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr in einer Grünanlage zwischen der Borgfelder Straße und der Klaus-Groth-Straße zu. Hier soll ein Mann (47) auf dem Heimweg gewesen sein, als er auf dem Weg „Oben Borgfelde“ von einem Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als der 47-Jährige verneinte, soll der Täter ihn niedergeschlagen und seinen Rucksack geraubt haben. Er kam mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Mehrere Streifenwagen fahnden nach dem Täter

Danach flüchtete der Täter in Richtung des Bahnhofs Berliner Tor. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen gelang ihm die Flucht. Der Räuber ist circa 20 Jahre alt, hat laut Polizei ein „arabisches“ Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Er hat kurze, lockige, schwarze Haare mit einem sogenannten „Undercut“ und war mit einer roten/dunkelroten Jacke bekleidet. Zudem trug er weiße Kopfhörer. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.