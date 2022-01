Die Hamburger Polizei sucht Zeugen nach einem Verbrechen in Lurup: Am Mittwochabend um kurz vor 20 Uhr hat ein Mann an der Luruper Hauptstraße eine Drogeriefiliale mit einem Messer überfallen.

Zunächst soll sich der spätere Täter – etwa 20 bis 25 Jahre, 1,80 Meter, kräftig, kurze dunkle Haare, Wintermantel, Mütze, schwarze Handschuhe und Maske – in der Kassenzone aufgehalten und einen Kosmetikartikel gekauft haben.

Messer-Raub in Hamburg: Ein vorgetäuschter Einkauf

Dann soll er die Kassiererin „unvermittelt mit einem Messer bedroht und sie zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.“ Die Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden: Tel. 428 65 6789. (dg)