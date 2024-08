Raub in der Innenstadt: Wer hat den Mann mit dem rosa Hemd gesehen?

Dieses Detail könnte entscheidend sein: Ein Mann soll in einem rosafarbenen Hemd einen Jeans-Laden in der Hamburger Innenstadt überfallen haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der Mann – 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, sehr dünne Statur, laut Polizei „südländisches Erscheinungsbild“, ungepflegtes Äußeres, mittellange schwarze Haare, Bart – betrat am Dienstag um kurz vor 17 Uhr den Laden an der Poststraße. Er trug neben seinem auffälligen rosa Hemd eine schwarze Jacke, Jogginghose und eine dunkle Wollmütze.

Raub auf Jeans-Laden in Hamburg: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Er soll den weiteren Angaben zufolge ein Messer gezogen und damit die Angestellte (26) bedroht haben; er forderte Geld aus der Kasse. Ein Polizeisprecher: „Nachdem die Frau der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung der Straße Hohe Bleichen.“ Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 114) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die am besagten Nachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zum Täter geben können. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)