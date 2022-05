Raub auf Tankstelle in Hamburg: Polizei fahndet nach zwei Männern

Überfall auf eine Tankstelle in Altenwerder: Mehrere Streifenwagen sind am späten Freitagabend zum Tatort am Altenwerder Hauptdeich ausgerückt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die beiden mutmaßlichen Täter entkamen.

Zu dem Überfall kam es gegen 23.20 Uhr. Zwei maskierte Männer betraten laut Polizei die dortige Tankstelle, bedrohten den Angestellten (24) mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute, einem niedrigen dreistelligen Betrag, in Richtung Finkenwerder Ring.

Hamburg: Raub auf Tankstelle in Altenwerder

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch zehn Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber gelang ihnen die Flucht. Sie werden wie folgt beschrieben: einer der Männer ist circa 20 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hatte eine Schusswaffe dabei. Er trug eine Sonnenbrille und ein schwarzes Halstuch. Auch der Kapuzenpullover, Hose und Schuhe waren schwarz.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Der zweite Verdächtige soll ebenfalls 20 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Auch er hatte eine kräftige Statur. Er war mit einem schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Weste bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.