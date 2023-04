Überfall auf Tankstelle in Hamburg – dann fällt ein Schuss

In Jenfeld ist es am Freitagabend zu einen Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Die bewaffneten Täter bedrohten die Angestellte. Nachdem ihnen Geld übergeben wurde, forderten sie mehr. Einer von ihnen schoss in den Fußboden.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 21.30 Uhr in der Charlottenburger Straße. Zwei maskierte Männer betraten die GO-Tankstelle, richteten Waffen auf die 18-Jährige Angestellte und forderten Geld. Doch damit waren die Täter offenbar nicht zufrieden. Einer der Täter verlangte von der Frau, ihm ihr Handy auszuhändigen.

Polizei bittet um Hinweise auf die Räuber

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss er in den Fußboden. Laut einer Sprecherin sei derzeit noch nicht klar, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte oder nicht.

Danach flüchteten die Räuber mit Bargeld und dem Handy der Angestellten Richtung Spandauer Weg. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter beziehungsweise 1,85 Meter groß sein. Sie trugen zur Tatzeit Jeanshosen. Beide Täter sprachen laut Polizei akzentfreies Deutsch. Hinweise an Tel. 4286 56789.