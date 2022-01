Raubüberfall auf einen Discountmarkt in Lurup: Ein bislang unbekannter Mann hatte den Kassierer mit einem Messer bedroht. Dem Täter gelang trotz Großfahndung die Flucht.

Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr an der Luruper Hauptstraße. Hier hatte ein Mann den Netto-Markt betreten und tat zunächst so, als sei er ein Kunde; mit einer Getränkedose stellte er sich in der Schlange vor der Kasse an. Aber als er an der Reihe war, zückte er ein Messer, bedrohte damit den Kassierer (32) und forderte Geld. Mit einem geringen Betrag flüchtete er dann in unbekannte Richtung.

Täter bedroht Kassierer mit Messer

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit fast 20 Streifenwagen konnte er entkommen. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt mit dicklicher Figur. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Wollmütze und eine dunkle Winterjacke. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 67 89.