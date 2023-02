Überfall auf Hamburger Supermarkt – wer kennt diesen Mann?

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Lurup fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter. Der war im September vergangenen Jahres sehr rigoros vorgegangen und hatte seinen Forderungen mit einem Schlagstock Nachdruck verliehen.

Die Tat ereignete sich am 16. September 2022 in einem Netto-Markt in der Luruper Hauptstraße. Laut Polizei sei der Täter gegen 21.45 Uhr mit Pfefferspray und einem Teleskopschlagstock zur Kasse gestürmt und habe mit Letzterem gegen das Laufband und die Plexiglasscheibe geschlagen und Geld gefordert.

Raub in Lurup: Mehrere Streifenwagen fahnden vergeblich

Danach flüchtete er mit seiner Beute. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnte er unerkannt entkommen. Er ist etwa 1,80 – 1,85 Meter groß, mit schlanker Statur. Er trug schwarze Turnschuhe und eine schwarze Adidas-Hose sowie schwarze Nike-Handschuhe, eine schwarze Mütze und eine weiß/schwarz/graue Jacke. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.