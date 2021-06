Raserei in Hamburg: Autorennen gegen sich selbst: Verkehrsrowdy wütet auf der A7

Bahrenfeld –

Mit Vollgas ins Wochenende! Das dachte sich ein 24-Jähriger am Freitagabend wortwörtlich – und lieferte sich mal eben mit sich selbst ein Autorennen. Dabei überschritt der Golf-Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zeitweise um über 80 km/h. Die Polizei schnappte sich den Verkehrsrowdy.

Der Raser war Polizeibeamten am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der A7 aufgefallen. In einem Bereich, in dem 60 km/h erlaubt sind, schoss der Rüpel mit gemessenen 143 Sachen über den Asphalt. Die Polizei nahm sogleich die Verfolgung auf und musste dabei beobachten, wie sich der 24-Jährige auch im weiteren Verlauf der Fahrt eine Verkehrswidrigkeit nach der anderen leistete.

So erhöhte der Mann seine Geschwindigkeit auf über 150 km/h und fuhr hinter dem Tunnel Schnelsen penetrant auf mehrere Fahrzeuge auf, wechselte von der linken Spur über alle Fahrstreifen nach rechts und überholte die Fahrzeuge verbotswidrig, während er gleichzeitig seine Geschwindigkeit weiter erhöhte. Wildwestähnliche Zustände mitten auf der Autobahn!

Raser auf der A7 in Hamburg: Mit Tempo 150 unterwegs

Der Raser suchte offenbar weiterhin den Kick, denn dasselbe Überholmanöver wiederholte sich in Höhe der Ausfahrt Volkspark – auch hier war der Mann über 70 km/h zu schnell unterwegs.

In Höhe Ausfahrt Bahrenfeld konnte der 24-Jährige dann endlich angehalten und überprüft werden. Der Golf GTI wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg als Tatmittel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. (gst/mp)