Tuning-Audi bei Unfall völlig zerfetzt: Raser stirbt, Teenager schwerst verletzt

In Salzhausen (Landkreis Harburg) ist es in der Nacht zum Sonntag zu einen schweren Verkehrsunfall mit einem Toten gekommen. Ein Mann war mit seinem getunten Audi durch die Ortschaft gerast und hatte die Kontrolle über den Wagen verloren. Der 29-Jährige starb im Krankenhaus.

Zu den Unfall kam es laut Polizei gegen 3.15 Uhr in der Eyendorfer Straße. Hier sei ein 29-Jähriger in einem aufgemotzten Audi A6 unterwegs gewesen. In einer leichten Rechtskurve habe der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Trümmerteile beschädigen umliegende Häuser

Das Auto raste über den Gehweg, prallte gegen eine Mauer, riss mehrere Verkehrsschilder, einen Stromkasten und einen Laternenmast aus dem Boden und kam dann erst zu Stehen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten Häuser in der Nähe. Der Audi wurde völlig zerstört.

Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer (17) wurden mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, kurze Zeit später erlag der 29-Jährige seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt. (ruega/dpa)