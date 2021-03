Randale in der City: Betrunkener wirft mit Glasflaschen um sich

Altstadt -

Randale in der City: Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei einen Mann in Gewahrsam, der in der Hamburger Innenstadt mit Glasflaschen um sich geworfen hatte. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann und bespuckte die Beamten.

Nach ersten Angaben der Polizei hatten sich gegen 15.30 Uhr Zeugen gemeldet, die einen augenscheinlich betrunkenen Mann im Bereich des Glockengießerwalls bemerkt hatten. Dieser soll laut Zeugenaussagen wahllos Glasflaschen umher geworfen haben.

Die Einsatzkräfte der Polizei machten sich auf den Weg, um den Mann ausfindig zu machen. In Höhe des Georgsplatz fanden die Beamten den Randalierer und sprachen einen Platzverweis aus, den der Mann allerdings nicht befolgte. Daraufhin wollten die Polizisten den offensichtliche Betrunkenen in Gewahrsam nehmen – doch der leistete Widerstand und versuchte die Beamten zu bespucken. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (mhö)