Räuber brechen in Hamburger Juwelier ein – und flüchten auf E-Scootern

Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen in einen Juwelier in Nienstedten eingebrochen. Sie flüchteten anschließend auf E-Scootern, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4.30 Uhr löste laut Polizei die Alarmanlage aus, weil die Männer die Eingangstür aufgebrochen hatten. Sie zerstörten Vitrinen und griffen sich ausgestellte Schmuckstücke. „Der durch den Alarm aufmerksam gewordene Inhaber suchte die Schmiede auf und konnte zwei maskierte Täter im Geschäft entdecken“, teilte die Polizei mit.

Einbruch in Hamburger Juwelier: Inhaber versuchte noch Täter zu stellen

Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie aus dem Laden. Beim Versuch, einen der Einbrecher aufzuhalten, verletzte sich der Inhaber leicht und musste im Krankenwagen behandelt werden. Die Täter flüchteten mit E-Scootern in Richtung Elbchaussee.

„Auf ihrer Flucht verloren sie neben mutmaßlichen Einbruchswerkzeugen auch diverse zuvor erbeutete Schmuckstücke“, teilte die Polizei mit. Insgesamt elf Streifenwagen aus Hamburg und Schleswig-Holstein nahmen die Verfolgung auf, konnten die Tatverdächtigen aber nicht aufgreifen. Eine vom Polizeihund aufgenommene Fährte endete am Anleger Teufelsbrück.

Hamburger Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. „Beide Täter werden als männlich, etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben“, so die Polizei. Hinweise nehmen die Ermittler unter 4286 – 56789 entgegen. (tdo)