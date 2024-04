Rätselhafter Feuerwehr-Einsatz am Michel: Das steckt dahinter

Wer am Mittwoch am Michel in Hamburg vorbeifuhr, wurde Zeuge eines besonderen Feuerwehrmanövers. Doch keine Sorge, hier befand sich niemand in Gefahr.

Vor dem Hamburger Michel an der Englischen Planke (Neustadt) parkte ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Der Teleskopmast ist ausgefahren, der kleine Balkon der Einsatzkräfte am Ende des Masts schwebt neben dem Kirchturm.

Hamburg: Feuerwehr bekommt neue Einsatzwagen

Es handelte sich bei dem Einsatz jedoch nicht um eine Rettungsmission, sondern nur um eine Übung. Das bestätigte ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO. „Das sind neue Fahrzeuge, die Kollegen werden gerade eingewiesen“, so der Sprecher.

Die neuen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Hamburg werden bald in den aktiven Dienst übernommen. Bevor sie jedoch einsatzbereit sind, ist eine spezielle Ausbildung der Feuerwehrkräfte erforderlich. Diese Schulungen finden aktuell an mehreren Orten in Hamburg statt, da das Trainingsgelände der Feuerwehr nicht über ausreichend hohe Gebäude verfügt. „Deshalb üben die Kollegen an Kirchen“, so der Sprecher.