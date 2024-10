Rätselhafte Rangelei in Hamburg: Mann schwebt plötzlich in Lebensgefahr

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall an der Hoheluftchaussee (Hoheluft-West): In der Nacht zu Donnerstag sind dort zwei Männer aneinandergeraten. Während dieser Rangelei sackte der eine plötzlich zu Boden – ein Polizeisprecher: „Sein Zustand ist weiterhin kritisch.“

Doch was war passiert? Den weiteren Angaben zufolge gingen die beiden 31 und 35 Jahre alten Männer um kurz vor 1 Uhr die Straße Richtung Grindelberg entlang; auf Zeugen wirkten sie wie Bekannte, aber auch offensichtlich alkoholisiert. Dann fingen sie das Raufen an, Schläge sollen dabei nicht gefallen sein.

Mann ruft um Hilfe

Kurz hinter der Kreuzung zur Gärtnerstraße verlor der 35-Jährige dann das Bewusstsein, knallte auf den Boden. Ein Zeuge informierte Polizei und Feuerwehr, nachdem der 31-Jährige um Hilfe geschrien hatte.

In Begleitung eines Notarztes kam der 35-Jährige in ein Krankenhaus. Es bestand akute Lebensgefahr, sein Zustand sei auch am Freitag weiterhin kritisch, so der Polizeisprecher.

Was zur Bewusstlosigkeit führte, ist bisher noch völlig unklar. Möglich scheint eine Vorerkrankung zu sein. Vielleicht ist der Mann auch unglücklich auf den Kopf gestürzt. Die örtlich zuständige Kripo (LKA 13) ermittelt und sucht jetzt dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.

Gegen den 31-Jährigen sind inzwischen Ermittlungen eingeleitet worden. Er kam in U-Haft, am Freitag wird er einem Richter vorgeführt. Es geht um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. (dg)