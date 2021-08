Rätsel um Unfall in Hamburg: Motorradfahrer stürzt und wird an Wirbelsäule verletzt

Poppenbüttel –

Bei einem Unfall in Poppenbüttel ist ein Motorradfahrer am Samstagabend schwer verletzt worden. Er musste von einem Notarzt versorgt werden. Um die Unfallursache gibt es Rätsel.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Crash gegen 19.15 Uhr auf der Stadtbahnstraße. Ersten Informationen zufolge beobachteten mehrere Zeugen, wie dort ein Motorradfahrer auf gerader Strecke und ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern kam und dann stürzte.

Unfall in Hamburg: Motorradfahrer schwer verletzt – Krankenhaus

Rettungskräfte und der Notarzt rückten an und versorgten den Verletzten. Danach kam er mit einer Wirbelsäulenverletzung in die Klinik. Dort soll auch ein Alkoholtest durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.