Rätsel um Leiche vom Elbstrand – wer kennt diesen Mann ?

Die am 22. Februar dieses Jahres am Elbstrand (Othmarschen) aufgefundene Leiche wirft weiter Fragen auf. Bislang konnte die Person nicht identifiziert werden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Foto an die Bevölkerung und fragt: Wer kennt den Toten?

Laut Polizei hatte ein Spaziergänger einen leblosen Mann gegen 6.30 Uhr am Strand Höhe der Himmelsleiter entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Die bisherigen Ermittlungen haben bislang nicht zur Identifizierung des Toten geführt.

Leiche konnte bislang nicht identifiziert werden

Der Mann ist 1,77 Meter groß, 67 kg schwer und etwa 25 bis 40 Jahre alt mit braunen Haaren und blondierten Spitzen. Bekleidet war er mit einem „Skandinavien“-Pullover (Marke „Isolid“, Größe XL), einer schwarzen Jeans (Marke „Angelo Litrico“), einer schwarzen Jacke (Marke „Redefined Rebel“) und schwarzen Sportschuhen mit orangefarbenen Streifen (Marke „Adidas“, Größe 37,3). Er trug eine silberne Uhr mit eingravierter Palme (Marke „Joop“), ein silbernes Armband (Marke „Police“), einen silbernen Ring (Marke „Diesel“) und einen silbernen Ohrring rechts.

Wer kennt den Toten? Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.