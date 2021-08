Radler überschlug sich: Unfall in Hamburg: Unachtsamer Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer

Neustadt –

Am Dienstagmorgen gegen 8.35 Uhr kam es zu einen schlimmen Unfall an der Kreuzung Gorch-Fock-Wall/ Dammtordamm: Dabei fuhr ein Lkw einen Radfahrer mit seinem Anhänger an. Der Radler wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Lkw wollte offenbar vom Dammtordamm nach rechts auf den Gorch-Fock-Wall abbiegen – der Radfahrer, der auf dem Fahrradstreifen fuhr, wollte jedoch geradeaus weiterfahren. Dabei kam es zur Kollision.

Unfall in Hamburg: Lkw wollte abbiegen und erwischt Radfahrer

Laut Polizei sollen beide im Vorfeld grün gehabt haben. Der Lkw-Fahrer gilt aktuell als möglicher Unfallverursacher, da er beim Abbiegen zwingend das Geschehen auf dem Radstreifen im Blick hätte haben müssen.

Unfall in der City: Radfahrer prallt auf Fahrbahn auf

Der Radfahrer soll sich laut Zeugenaussagen überschlagen haben und auf die Fahrbahn geprallt sein. Der rechte hintere Reifen des Anhängers kam auf dem Schuh des Unfallopfers zum Stehen. Womöglich konnte der Radfahrer den Fuß selbst noch herausziehen.

Hamburg: Radfahrer erleidet Schürfwunden und Prellungen

Der 31-Jährige soll durch den Sturz Schürfwunden an den Beinen und Prellungen erlitten haben. Auch Schocksymptome soll er gezeigt haben. Er kam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu Staus auf dem Dammtordamm und der Esplanade. (maw)