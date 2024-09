Radfahrerin von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Die Radfahrerin soll zunächst auf einen Fahrradschutzstreifen gefahren sein. Doch plötzlich fuhr die 64-Jährige auf die Straße und wurde dort von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr passierte auf der Brauhausstraße in Höhe des Mühlenstieges ein schwerer Unfall. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin erfasste mit ihrem Daihatsu eine 64-jährige Radfahrerin, die in die gleiche Richtung unterwegs war.

Fahrradfahrerin fuhr offenbar plötzlich auf die Straße

Nach bisherigen Informationen der Polizei soll die Radfahrerin auf Höhe des Mühlenstieges unvermittelt vom Fahrradschutzstreifen auf die Fahrbahn gefahren sein. Es kam zur Kollision. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Behördenversagen“: Elfjähriger Intensivtäter wieder in Hamburg untergetaucht

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.