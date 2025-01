Radfahrerin in Hamburg lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag in Winterhude bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war von dem Radfahrer gerammt worden, als er versuchte, sie auf dem Radweg zu überholen.

Zu dem Unfall kam es gegen 12.10 Uhr an der Barmbeker Straße in Höhe der Dorotheenstraße. Hier war die Radfahrerin (35) laut Polizei auf dem Radweg in Richtung Winterhuder Markt unterwegs. Ein Radfahrer (27), der ebenfalls auf dem Radweg in gleiche Richtung fuhr, soll versucht haben, die Frau zu überholen.

Notarzt versorgt Unfallopfer – Lebensgefahr

Dabei kam es offenbar zu einer Berührung beider Räder. Infolgedessen stürzte die 35-Jährige, die nach MOPO-Informationen keinen Helm trug, zu Boden und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, danach kam es in eine Klinik. Laut Polizei bestand auch am Mittwoch immer noch Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.