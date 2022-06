Radfahrer von Lkw erfasst – Feuerwehrmänner werden zu Lebensrettern

Sie kamen am Mittwoch gerade von einem Einsatz, standen mit ihrem Rettungswagen an einer roten Ampel. Dann wurden zwei Beamte der Hamburger Feuerwehr zu Helden: Sie sahen, wie an der Liebigstraße in Billbrook ein Radfahrer von einem Laster erfasst wurde. Die beiden Feuerwehrmänner reagierten sofort.

Sie schalteten geistesgegenwärtig das Blaulicht an, der Fahrer lenkte den Rettungswagen vor den Laster, sodass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Diese Aktion rettete dem Fahrradfahrer vermutlich das Leben.

Hamburg: Radfahrer von Lkw erfasst – Feuerwehr reagiert sofort

Dieser befand sich zwar schon unter dem Laster, war aber noch nicht eingeklemmt worden – ein paar Zentimeter weiter wäre er es aber vermutlich gewesen. „Bei der ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann ansprechbar war“, teilte Feuerwehrsprecher Tim Spießberger mit. „Der Patient wurde befreit und nach einer medizinischen Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert.“

Ärzte nahmen sich des Mannes an, der den weiteren Feuerwehr-Angaben nach „sehr großes Glück“ hatte und nur leichtere Verletzungen davontrug. Spießberger: „Ohne das umsichtige und zügige Eingreifen der Rettungswagenbesatzung wäre dieser Unfall vermutlich deutlich schlimmer ausgegangen.“ (dg)