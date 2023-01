Hamburg: 33-jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw

Tödlicher Unfall in der HafenCity: Am Montagnachmittag ist eine 33-jährige Radfahrerin von einem Lastwagen überfahren worden. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Der 56-jährige Lkw-Fahrer fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers am Montagnachmittag um 15.04 Uhr auf der Überseeallee, als er an der Kreuzung zur Osakaallee einbiegen wollte. Dabei erfasste er die Radfahrerin, die auf dem baulich nicht von der Fahrbahn getrennten Radweg der Überseeallee in Richtung Am Sandtorpark unterwegs war. Beide hatten nach ersten Erkenntnissen Grün.

Hamburg: Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw

Die Radfahrerin wurde unter dem Lkw eingeklemmt und starb laut dem Polizeisprecher noch am Unfallort, die alarmierten Rettungskräfte konnte nichts mehr für sie tun. Seelsorger des Deutschen Roten Kreuzes übernahmen die psychische Betreuung des Lkw-Fahrers.

Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen am Einsatzort auf und wird dabei von Polizeibeamten mithilfe eines 3D-Scanners unterstützt. Nach Angaben der Polizei prüfen die Sachverständigen insbesondere, wie es zu dem Unfall kommen konnte und welche Rolle die Fahrassistenzsysteme des Lkws dabei spielten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (aba)

Korrektur: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, ein Radfahrer sei bei dem tödlichen Unfall gestorben. Wir haben die Geschlechtsangabe korrigiert und bitten um Entschuldigung.