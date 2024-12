Radfahrer leblos am Straßenrand gefunden – Polizei steht vor Rätsel

Einsatz in Billbrook: Am späten Nachmittag des Silvestertages wurde dort ein Radfahrer gefunden – leblos am Straßenrand liegend. Die Umstände des Vorfalls sind noch rätselhaft.

Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 17.30 Uhr gerufen: Am Rand der Straße Unterer Landweg wurde ein lebloser Radfahrer gefunden. Die Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation und begleiteten den Mann ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zum Alter und dem Zustand des Radlers gibt es derzeit noch keine Angaben.

Straße zwischendurch voll gesperrt

Auch die Umstände des Vorfalls bleiben vorerst ein Rätsel. „So wie es gerade aussieht, könnte es sich um einen Unfall gehandelt haben“, sagte der Sprecher. Derzeit sei das Team der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort, um mögliche Spuren zu finden.

Aufgrund der Ermittlungen blieb die Straße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Seit 18.15 Uhr wird der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mwi)