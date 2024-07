Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall – und fährt einfach weiter

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. In Cranz hatte ein Autofahrer während eines Überholvorgangs einen Radfahrer touchiert und ihn zu Fall gebracht. Der Radler wurde dabei verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Der Unfall geschah am 11. Juli am Estedeich in Höhe Cranzer Elbdeich. Hier war ein Mann (43) mit seinem Rennrad unterwegs. Ein weißer Kastenwagen mit Anhänger überholte den Radler und touchierte ihn beim Wiedereinscheren, daraufhin stürzte der Mann, so die Polizei. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf flüchtigen Autofahrer

Der Transporterfahrer soll weitergefahren sein. Ein Zeuge verfolgte ihn und wies ihn auf den Verletzten hin. Der Autofahrer habe jedoch keine Personalien angegeben und sei weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen und den Mann, der den flüchtigen Autofahrer verfolgt hatte. Hinweise an Tel. 42865-6789.