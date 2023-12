Qualm quillt aus Friseursalon – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Rotherbaum kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Brandeinsatz bei einem Friseur. Da das Feuer rechtzeitig entdeckt wurde und die Retter rasch am Einsatzort waren, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wählten Anrufer eines Wohnhauses in der Bornstraße gegen 0.35 Uhr den Notruf und meldeten eine Verqualmung und Brandgeruch aus einem Friseursalon im Erdgeschoss. Der Löschzug der Feuerwache Rotherbaum war nach wenigen Minuten am Einsatzort.

Friseursalon stark verqualmt

Unter Atemschutz verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt und erkundeten den Brandherd. Dieser wurde schnell gefunden. Im Verkaufsbereich hatte eine LED-Leiste geschmort und für die Verqualmung gesorgt. Nachdem der Laden belüftet worden war, konnten die Retter wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.